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Afyonkarahisar'da kuyumcu dükkanı soygun girişimi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında kuyumcu dükkanına giren bir şahıs silahını çekerek iş yeri sahibinden uzattığı çantayı doldurmasını istedi. İşletme sahibi soygun girişiminde bulunan şahsa olumsuz cevap verince ortalık bir anda karıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli şahıs elindeki çantayı bırakarak kaçtı. Polis ekiplerince olay yerinde detaylı inceleme yapılırken şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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