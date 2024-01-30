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Afyonkarahisar'da Kurusıkıdan Bozma Tabancayı Temizlerken Kendisini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

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Afyonkarahisar'da bir şahıs, evinde kurusıkıdan bozma tabancayı temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kurusıkıdan bozma tabancayı temizlerken kendisini vuran şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.A., isimli şahıs evinde kurusıkıdan bozma tabancayı temizlerken silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun şahsın bacağına isabet etti. Bu sırada evde bulunan U.A.'nın arkadaşı Ö.K., isimli şahıs ise Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri U.A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise evde inceleme yaparken, U.A., ifadesinde kendisini yanlışlıkla vurduğunu ve kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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