Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Toplantısı

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve asayiş tedbirleri üzerine vali başkanlığında toplantı yapıldı. Şehir bağlantı yollarındaki trafik önlemleri ele alındı.

Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban bayramı öncesi güvenlik ve asayişin masaya yatırıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı Kurban Bayramı öncesi ve bayramda güvenlik ve asayişin sağlanması için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle şehir bağlantı yollarında trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapılması gerekenler ve görevlendirilecek personel noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı

Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.