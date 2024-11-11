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Afyonkarahisar'da Kur'an Kursunda Yangın: 2 Öğrenci Dumandan Etkilendi

Afyonkarahisar'da Kur'an Kursunda Yangın: 2 Öğrenci Dumandan Etkilendi
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Afyonkarahisar'da Fatih Kur'an Kursu'nda çıkan yangında 2 öğrenci dumandan etkilenirken, diğer öğrenciler geçici olarak başka bir yurda nakledildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'da Kur'an kursunda çıkan yangında 2 öğrenci dumandan etkilenirken, kursta kalan öğrenciler geçici süreliğine başka bir yurda nakledildi.

Olay, merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Kursun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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