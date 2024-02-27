Afyonkarahisar'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı

Afyonkarahisar'da kümese giren şahıs yanında getirdiği çuvala çaldığı 5 tavuğu koyarak ortadan kayboldu. Şahsın kümese girerken sergilediği ragat tavırlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sularında bir şahıs evin bahçesinde bulunan kümese girdi. Kümeste bir süre tavukları yakalamaya çalışan şüpheli şahıs daha sonra tavukları kucağına alıp yanında getirdiği çuvala koyarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay anbean güvenlik kameralarına yansırken, olayda şahsın rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR