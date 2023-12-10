Afyonkarahisar'da Kum Yüklü Tır Devrildi

Kontrolden çıkan kum yüklü tır kavşakta devrildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kum yüklü tır kavşakta dönüş yaparken kontrolden çıkarak devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada tırın devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 33 BCC 70 plakalı kum yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır ardından orta refüje devrildi. Kazada tırın dorsedinde taşıdığı tonlarca kum ise çevreye saçıldı. Kazada sürücü M.K., yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda temizlik ekibi sevk edilirken, tırın devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.