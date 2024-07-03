Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan aranan bir şahıs, jandarmanın takibi sonucu saklandığı köyde yakalandı. Şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranıyordu.

Afyonkarahisar'da kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede M.S., isimli şahsın 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.S.'yi saklandığı Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

 Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

 Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title