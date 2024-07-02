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Afyonkarahisar'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da bilişim sistemlerini kullanarak kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar'da bilişim sistemlerini kullanarak kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Tapılan incelemede F.S., isimli şahsın 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerin sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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