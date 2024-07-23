Afyonkarahisar'da köylerde trafik eğitimleri devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köylerde başlatılan ' Trafik eğitimleri' devam ediyor.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından köylerde ki sürücülere yönelik gerçekleştirilen güvenli trafik eğitimleri sürüyor. Menteş köyünde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında jandarma trafik ekipleri hasat mevsimi nedeni ile traktör şoförleri başta olmak üzere araç sürücülerini trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR