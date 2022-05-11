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Köprü bariyerlerine çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köprü bariyerlerine çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarpan otomobilde bir kişi can verdi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarpan otomobilde bir kişi can verdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf S. (20) idaresindeki 34 DAE 44 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü kontrolden çıkarak köy yakınlarındaki köprünün demirine çarptı. Sürücü ile otomobildeki Mesut Ş., (31) ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf S., kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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