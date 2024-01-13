Afyonkarahisar'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kaldırıma çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., yönetimindeki 45 ZA 1800 plakalı otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte M.F.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR