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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Refüje Girmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir otomobil refüje girdi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin refüje girmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Gümüşken Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., idaresindeki 06 AC 4202 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile S.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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