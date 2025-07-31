Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: İki Yaralı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Basırlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.D., yönetimindeki 20 BCT 09 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile A.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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