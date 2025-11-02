Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, M.E. idaresindeki 26 ZD 233 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ardından şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.E., hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR