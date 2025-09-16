Haberler

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleşen bir trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Değirmendere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K.'nın kullandığı 35 BYY 969 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

