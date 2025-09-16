Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmendere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K.'nın kullandığı 35 BYY 969 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR