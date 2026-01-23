Beton direğe çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Afyonkarahisar'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili beton direğe çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, kent merkezine bağlı Çıkrık beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., idaresindeki 03 AJL 393 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.