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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, aracının kontrolünü kaybeden A.Y. aydınlatma direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü kaldırıldı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., yönetimindeki 35 AU 9328 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan A.Y., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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