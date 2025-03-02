İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti için karar verildi
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Ağaçları Devirip Elektrik Direğine Çarptı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Ağaçları Devirip Elektrik Direğine Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir kamyonet orta refüje çıkarak ağaçları devirdi ve elektrik direğine çarparak durdu. Olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çıkarak ağaçları devirip, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T., idaresindeki 03 AGK 004 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje çıkıp ağaçları devirip ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri ise aracın kaza yerinden kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için yoğun çaba gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
img

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
img

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravihte korku dolu anlar! Cemaat apar topar hastaneye kaldırıldı
Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler

Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler
AK Parti kaynaklarından uyarı: İran, İmralı sürecinden rahatsız

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kritik uyarı: O ülke harekete geçebilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.