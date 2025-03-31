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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Tarım Arazisine Girdi: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımı aşarak tarım arazisine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp ardından tarım arazisine giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ş., idaresindeki 03 KF 246 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından önce kaldırıma çıkıp daha sonra tarım arazisine giderek bulabildi. Kazada sürücü ile birlikte M.K., ve T.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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