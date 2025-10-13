Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yarımca Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö., idaresindeki 34 FPS 848 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR