Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Refüje Girdi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarakak refüje giren otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. idaresindeki 34 HAC 779 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR