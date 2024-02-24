Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan SUV araç orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AKB 90 plakalı araç henüz sebebi belirlenemeden bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulun 3 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından jandarma ekipleri trafik güvenliğini alarak kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR