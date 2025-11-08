Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., yönetimindeki 27 KN 723 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip önce aydınlatma direğine ardından ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile beraberindeki 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR