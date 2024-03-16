Afyonkarahisar'da kırsal alanda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kırsal bir alanda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza Afyonkarahisar Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Örenler Baraj mevkiinde meydana geldi. A.Ö., isimli şahsın sevk ve idaresindeki 16 ZH 130 plakalı araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan açık arazide ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan yolcu İ.V isimli şahıs Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne H.C.Ö, isimli şahıs ise Sandıklı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR