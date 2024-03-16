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Afyonkarahisar'da kırsal alanda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Örenler Baraj mevkiinde meydana gelen kazada, bir araç ağaca çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da kırsal bir alanda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza Afyonkarahisar Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Örenler Baraj mevkiinde meydana geldi. A.Ö., isimli şahsın sevk ve idaresindeki 16 ZH 130 plakalı araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan açık arazide ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan yolcu İ.V isimli şahıs Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne H.C.Ö, isimli şahıs ise Sandıklı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akharım Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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