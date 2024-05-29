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Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali yapan çekici otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir çekici, Emirdağ istikametine seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali ihlali yüzünden meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bolvadin'den Eskişehir'in Çifteler istikametine seyir halinde M.Ç sevk ve idaresindeki 03 PP 333 plakalı çekici, kırmızı ışık ihlali yapması neticesinde Emirdağ istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 HE 158 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 03 HE 158 plakalı otomobil sürücüsü E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.D.A. ve Y.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emirdağ trafik Ankara Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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