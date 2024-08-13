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Afyonkarahisar'da Kır Düğününde Silahla Ateş Açan 4 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğünde ellerine aldıkları silahlarla havaya ateş açan 4 şahıs, jandarmanın takibi ile olayda kullandıkları tüfeklerle yakalandı. Olayın ardından yapılan baskınlarda ise silahlar ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğünde ellerine aldıkları silahlarla havaya ateş açan 4 şahıs, jandarmanın takibi ile olayda kullandıkları tüfeklerle yakalandı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) dün gündeme getirdiği olayda, Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde gerçekleştirilen bir düğünde birden fazla kişi tarafından havaya tüfeklerle ateş açıldı. Eğlence boyunca boyunca havaya ateş edilirken bir çok misafirde ve çevrede yaşayan vatandaşlar da durumundan rahatsız oldu. Cep telefonuna yansıyan bir görüntüde ise aniden atılan silahtan korkan çocuğun kulaklarını kapatarak ortamdan kaçması görülüyor.

Şahıslar görüntülerden tespit edildi

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan şahısların S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğu tespit etti. Genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şahıs ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından şahısların adreslerine yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet av tüfeği mermisi ve 178 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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