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Afyonkarahisar'da Kır Düğününde Magandalar Havayı Taradı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gerçekleştirilen bir kır düğününde magandaların pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Düğüne katılan çocuklar ise kulaklarını kapatarak kaçtı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğünde magandalar ellerine aldıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla adeta havayı tararken, düğüne katılan çocukların kulaklarını kapatarak kaçmaları ise yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.

Düğün hafta sonu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde gerçekleştirilen bir düğünde birden fazla kişi tarafından havaya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Düğün boyunca havaya ateş edilirken bir çok misafir de ve çevrede yaşayan vatandaşlar da durumundan rahatsız oldu. Cep telefonuna yansıyan bir görüntüde ise, aniden atılan silahtan korkan çocuğun kulaklarını kapayarak ortamdan kaçması görülüyor.

Öte yandan magandaların düğün boyunca hayaya ateş açtığı düğünde ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çay Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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