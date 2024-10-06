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Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Cezaları Bulunan İki Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Cezaları Bulunan İki Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve S.Y. isimli iki şahıs, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. H.Y. taksirle ölüme neden olma suçundan, S.Y. ise kadına karşı basit yaralama suçundan ceza almıştı.

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede önleyici kolluk devriyesinde; H.Y. isimli şahıs hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay, S.Y. isimli şahıs hakkında ise kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan her iki şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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