Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Cezaları Bulunan İki Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede önleyici kolluk devriyesinde; H.Y. isimli şahıs hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay, S.Y. isimli şahıs hakkında ise kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan her iki şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR