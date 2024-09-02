Afyonkarahisar'da Kenevir Yetiştiricisine Operasyon: 307 Gram Esrar ve 24 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da evinde kenevir yetiştirdiği bildirilen şahsın ikametine jandarma tarafından yapılan baskında 307 gram esrar ile 24 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın evinde esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler eğitimli narkotik köpekleri ile yaptıkları aramamada 307 gram esrar, 24 kök kenevir ve 17 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayın ardından A.Ö., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR