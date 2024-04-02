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Afyonkarahisar'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu

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Afyonkarahisar'ın silahlı vurulan şahsın evinde arama yapan jandarma, 45 pet bardak içerisinde kurulan sıcaklık düzeneği ile kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Vurulan şahıs ise yetiştirmeye çalıştığı kenevirin hasadını yapamadan yakalanmış oldu.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ ilçesi Veysel köyünde meydana gelen silah ile kasten yaralama olayı üzerine, olay yeri olan mağdur Y.Ö. isimli şahsın evinin çevresinde yapılan kontrolde evin camlarının demir panjur ve siyah naylon ile kapalı olduğunu fark etti. Evin çevresinde çok sayıda boş saksı görülmesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler ardından eve girdi. Ekipler Y.Ö. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi, 9 lamba düzeneği, 4 adet termometre ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirdi. Olayın ardından tedavisi tamamlanan şahsın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenevir Olaylar Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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