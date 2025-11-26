Afyonkarahisar'da Kenevir ve Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde baskın yapılan bir adresse saksılar içerisinde yetiştirilen kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Denetimde 9 bin 780 şahıs, 2 bin 957 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde ayrıca 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 28 bıçak (28 şahsa 82 bin 684 TL idari yaptırım uygulanmıştır).

35 adet sentetik ecza maddesi, 21,02 gr uyuşturucu madde, 1 gr uyuşturucu madde ve saksılar içerisinde yetiştirilen 46 kök kenevir ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR