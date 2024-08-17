Afyonkarahisar'da Kenevir Operasyonu: 250 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da ormanlık alanlar birlikte evine kenevir eken bir şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, operasyonda 250 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bir şahsın ormanlık alanla birlikte evine kenevir ektiği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın evine baskın düzenleyerek ormanlık alanda arama yaptı. Aramada 250 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve 212 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR