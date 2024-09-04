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Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kenevir ekimi yapma suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Afyonkarahisar'da kenevir ektiği gerekçesi ile 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.D., isimli şahsın esrar elde etmek için kenevir ekimi yapma suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi merkeze bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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