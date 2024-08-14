Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Gizli Bölmede Yakalandı

Afyonkarahisar'da kenevir ekmek suçundan yaklaşık 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, saman balyalarının arasında halı ve yastık dahi koyduğu gizli bölmede yakalandı. Şahsın saklandığı yer jandarma ekiplerini şok etti.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2 ayrı suç kaydı bulunan ve 'kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, tutuklunun kaçması' suçlarından M.C.A. isimli şahsın 4 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin Çobanlar ilçesindeki ikametine girdiğini ve çıkmadığını fark etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ise şahsı bulamadı. Evin bahçesindeki saman balyalarından şüphelenen ekipler, balyaları kaldırdıklarında ise şok edici bir manzarayla karşılaştı. Ekipler, aradıkları şahsı saman balyalarının arasına yaptığı gizli bölmede yakaladı. Şahsın gizli bölmeye halı, yastık ve yorgan koyarak uzun süredir gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR