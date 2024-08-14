Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Gizli Bölmede Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kenevir ekimi suçundan aranan bir şahıs, saman balyalarının arasında halı ve yastık dahi koyduğu gizli bölmede yakalandı. Jandarma ekipleri şahsın saklandığı yeri şaşkınlıkla karşıladı.

Afyonkarahisar'da kenevir ekmek suçundan yaklaşık 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, saman balyalarının arasında halı ve yastık dahi koyduğu gizli bölmede yakalandı. Şahsın saklandığı yer jandarma ekiplerini şok etti.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2 ayrı suç kaydı bulunan ve 'kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, tutuklunun kaçması' suçlarından M.C.A. isimli şahsın 4 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin Çobanlar ilçesindeki ikametine girdiğini ve çıkmadığını fark etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ise şahsı bulamadı. Evin bahçesindeki saman balyalarından şüphelenen ekipler, balyaları kaldırdıklarında ise şok edici bir manzarayla karşılaştı. Ekipler, aradıkları şahsı saman balyalarının arasına yaptığı gizli bölmede yakaladı. Şahsın gizli bölmeye halı, yastık ve yorgan koyarak uzun süredir gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Kenevir 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 14 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Mıhlama tarifi! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama tarifi nasıl yapılır? Mıhlama için malzemeler! 14 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor?
title