Afyonkarahisar'da Kaza: Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Kaza: Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da şarampole giren otomobil yön tabelasına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan Ş.A. hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da şarampole girip yön tabelasına çarpan otomobilde hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 UT 126 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ş.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, Ş.A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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