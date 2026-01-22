Kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan ve otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kiliçaslan beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C., idaresindeki 46 AJ 977 plakalı otomobil. Sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmez sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR