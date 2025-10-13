Haberler

Afyonkarahisar'da Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Girdi, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, orta refüje girdi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Hasan Kararağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 03 FA 517 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Z.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

