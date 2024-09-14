Afyonkarahisar'da Kaza: İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yeniköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki 03 HB 696 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte F.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR