Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 03 AIP 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında park halinde bulunan 03 AGD 408 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü ile birlikte F.K., H.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR