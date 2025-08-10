Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 03 AIP 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında park halinde bulunan 03 AGD 408 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü ile birlikte F.K., H.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.