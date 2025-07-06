Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp takla atıp ardından tarım arazisine devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.B. idaresindeki 03 AHR 907 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B.,A.B. ve E.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR