İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Belkaracaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.N.C., idaresindeki 03 AHT 628 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR