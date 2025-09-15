Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje girip bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Susuz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ., idaresindeki 06 DC 3889 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte G.İ., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR