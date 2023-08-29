Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu Isparta'da bulundu

Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından 4 ay sonra Isparta'da bulundu. Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kız çocuğunun herhangi bir zarar görmeden bulunduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından kaybolduktan 4 ay sonra Isparta'da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 26 Nisan 2023'de Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığına H.N.Y. (16) isimli kız çocuğu için kayıp ihbarında bulunuldu. Her yerde aranmaya başlanan H.N.Y. (16), polis tarafından Isparta'da bulundu. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Kayıp kız çocuğu 28 Ağustos günü saat 11.30 sıralarında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde başına herhangi bir elim olay gelmeden bulunmuştur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR