Afyonkarahisar'da kavgada genç av tüfeğiyle yaralandı

Afyonkarahisar'da 3 genç arasında yaşanan kavgada 17 yaşındaki genç av tüfeği ile bacağından vurularak yaralandı.

Olay, kent merkezine bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O. (17) isimli genç Ş.A. (22) ve A.A. (16) isimli şahıslarla kavga etti. Kavgada A.O., av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralanan şahıs ardından kendi imkanları ile hastaneye başvurdu. Bacağından yaralanan A.O., tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri ise Ş.A. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR