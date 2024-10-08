Afyonkarahisar'da Kavga Sonrası Silahlı Yaralama

Afyonkarahisar'da kavga ettikleri 2 kişiden birine silahla vuran diğerini ise darp ederek yaralayan 3 kişi polisin ısrarlı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan kavgada Z.D., bacağından silahla vurulurken E.A., isimli şahıs ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonrası olayı gerçekleştiren şahısların K.K., isimli kadın ile birlikte R.D. ve R.K., olduğu belirlendi. Ardından şahısların peşine düşen polis ekipleri şüphelileri bir ruhsatsız tüfek ve bir tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR