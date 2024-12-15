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Afyonkarahisar'da Kasten Yaralamadan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kasten Yaralamadan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da kasten yaralamam suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan M.A., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Dinar ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kasten yaralamam suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.A. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi, Kızıllı köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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