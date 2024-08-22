Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan hükümlü şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan hakkında verilmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan hakkında verilmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kasten yaralama suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. isimli şahıs Afyonkarahisar Sadıkbey Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR