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Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.D. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs Sülümenli beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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