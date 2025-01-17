Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da, kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A.Z. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.Z. isimli şahsın 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR