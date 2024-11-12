Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde D.D., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR